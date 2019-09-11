11.09.2019 - 07:50
Eleştiriye eleştiri!
Julia Stiles, InStyle dergisi için kamera karşısına geçti.
Julia Stiles, InStyle dergisi için kamera karşısına geçti. 38 yaşındaki oyuncu, filmlerde canlandırdığı kadın rolleriyle ilgili, “Onları çok daha sert bir şekilde eleştiriyoruz. Eğer o karakter kafada soru işareti bırakan bir role bürünüyorsa, sebebi hemen açıklanıyor. Erkekler ellerinde silahla koşarken çok karizmatik duruyor ama aynı şeyi kadınlar yaptığında, mutlaka bir şeylerden kaçıyor izlenimi veriliyor” dedi.