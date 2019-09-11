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11.09.2019 - 07:50

Eleştiriye eleştiri!

Julia Stiles, InStyle dergisi için kamera karşısına geçti.

Eleştiriye eleştiri!

Julia Stiles, InStyle dergisi için kamera karşısına geçti. 38 yaşındaki oyuncu, filmlerde canlandırdığı kadın rolleriyle ilgili, “Onları çok daha sert bir şekilde eleştiriyoruz. Eğer o karakter kafada soru işareti bırakan bir role bürünüyorsa, sebebi hemen açıklanıyor. Erkekler ellerinde silahla koşarken çok karizmatik duruyor ama aynı şeyi kadınlar yaptığında, mutlaka bir şeylerden kaçıyor izlenimi veriliyor” dedi.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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