Eleştiriye eleştiri!

Julia Stiles, InStyle dergisi için kamera karşısına geçti. 38 yaşındaki oyuncu, filmlerde canlandırdığı kadın rolleriyle ilgili, “Onları çok daha sert bir şekilde eleştiriyoruz. Eğer o karakter kafada soru işareti bırakan bir role bürünüyorsa, sebebi hemen açıklanıyor. Erkekler ellerinde silahla koşarken çok karizmatik duruyor ama aynı şeyi kadınlar yaptığında, mutlaka bir şeylerden kaçıyor izlenimi veriliyor” dedi.