Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Evliliğinin ardından balayı yapmadan işlere koyulan Elif Ece Uzun, "Ben çalıştıkça mutlu olan insanlardanım. O yüzden koşuşturmacayı seviyorum. Artık modellikten ziyade sunuculuk teklifleri alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ama uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim" dedi.