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07.12.2019 - 10:54 | | MESUT YILMAZ

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Önceki akşam Raffles Otel'de gerçekleşen Kariyer Fashion Show defilesinin sunuculuğunu üstlenen Elif Ece Uzun, Cihan Nacar imzası taşıyan kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle izleyenlerden tam not aldı.

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Evliliğinin ardından balayı yapmadan işlere koyulan Elif Ece Uzun, "Ben çalıştıkça mutlu olan insanlardanım. O yüzden koşuşturmacayı seviyorum. Artık modellikten ziyade sunuculuk teklifleri alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ama uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim" dedi. 

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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