Elif Gönlüm oyuncu oldu

Elif Gönlüm, rahmetli Nejat Uygur’un uyarladığı, oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un yönettiği ‘Süt Kardeşler’de rol alıyor. Rol arkadaşları arasında Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Mesut Yılmaz var. Haftalardır prova yapıyorlar.

‘Süt Kardeşler’ oyunu, yakında perde açıyor. (Halil Kalmuk / Posta)