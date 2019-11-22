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22.11.2019 - 10:09 |

Elif Gönlüm oyuncu oldu

Basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi, iki çocuk annesi Elif Gönlüm, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Sosyetik güzel, iki yıl önce Londra’da eğitim alıp ‘Tea Master’ unvanına kavuşmuş ve bir marka kurmuştu. Elif Gönlüm, şimdi de büyük sürpriz yapıp oyunculuğa soyundu. İlk sınavını da tiyatroda verecek.

Elif Gönlüm oyuncu oldu

Elif Gönlüm, rahmetli Nejat Uygur’un uyarladığı, oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un yönettiği ‘Süt Kardeşler’de rol alıyor. Rol arkadaşları arasında Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Mesut Yılmaz var. Haftalardır prova yapıyorlar.

‘Süt Kardeşler’ oyunu, yakında perde açıyor. (Halil Kalmuk / Posta)

Elif Gönlüm oyuncu oldu

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