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19.08.2019 - 12:41

'Elimi Bırakma' dizisinin çekimleri başladı!

'Elimi Bırakma' ikinci sezon öncesi kadrosuna Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral gibi güçlü isimleri dahil ederek çekimlere başladı.

'Elimi Bırakma' dizisinin çekimleri başladı!

Başrollerini 'Alp Navruz' ve 'Alina Boz'un paylaştığı, kadrosunda 'Seray Gözler' ve 'Dolunay Soysert' gibi güçlü isimleri barındıran, yapımcılığını ise Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon çekimlerinde setten ilk kareler paylaşıldı.

Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın üstlendiği ilk sezonuyla ekranda başarı elde eden 'Elimi Bırakma' ikinci sezonunda da izleyenlerin beğenisini kazanmayı hedefleyecek.

Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyorTokat’ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor.
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