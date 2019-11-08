Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Elini Eşek Arısı Soksun İrem" başlıklı yazısı şöyle:

"İrem Derici, sosyal medya hesabında köpeğine olan sevgisine dair cümleler kurdu. İyi ve duygusu güçlü bir metin yazmış İrem ama 'Osuruk kokuna bile aşığım' cümlesini keşke kurmasaymış.

Bu laflar nereden bakarsanız bakın, hatta kim için kurmuş olursanız olun, aynı cümlede sakil duruyor.

En katıksız sevgi, bir anneyle bebeğinin sevgisi desek, anneler, bebeklerin gaz çıkarmasını bu şekilde tanımlamazlar.

İrem’i tanırım, dikkat çekmek, sağda solda haber olmak için yazmamıştır o cümleleri, gerçekten öyle düşündüğü için yazmıştır ama fark etmez.

Aşk ve osuruk kokusu aynı cümlede olmaz, olamaz, olmamalı..."