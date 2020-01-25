Geçtiğimiz sene evlenen Bengü-Selim Selimoğlu çiftinin bebekleri Zeynep, yaklaşık 6 ay önce dünyaya geldi. Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyada paylaşan şarkıcı, bu kez kızıyla birlikte çekilen pozunu yayınladı.

Bengü, Instagram paylaşımına, "Bana ihtiyacın olduğunda, elini her uzattığında orada olacağım canım kızım" şeklinde duygusal bir not düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede 105 bin beğeni aldı.