25.01.2020 - 16:36 |
'Elini her uzattığında orada olacağım canım kızım'
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'le pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Geçtiğimiz sene evlenen Bengü-Selim Selimoğlu çiftinin bebekleri Zeynep, yaklaşık 6 ay önce dünyaya geldi. Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyada paylaşan şarkıcı, bu kez kızıyla birlikte çekilen pozunu yayınladı.
Bengü, Instagram paylaşımına, "Bana ihtiyacın olduğunda, elini her uzattığında orada olacağım canım kızım" şeklinde duygusal bir not düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede 105 bin beğeni aldı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.