Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal arasında sular durulmuyor

İspanyol model Elisabeth Mas Vall, ayrılmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal ile yaşanan gerginliğin ardından uzaklaştırma kararı çıkartmış ve şikayetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu hakkında verdiği 'zorlama hapis' kararı gerilimi iyice artmıştı. Mas'ın, geçtiğimiz gece Tuba Ünsal için söylediği sözler "Bu kavga büyür" dedirtti.

Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Elisabeth Mas, Tuba Ünsal için, "O kadının adını duymak istemiyorum" dedi.

Elisabeth Mas Vall ile Caner Karaloğlu'nun, karşılıklı anlaşamadığı için boşanma davaları devam ediyor.