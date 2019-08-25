Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Eliz Sakuçoğlu ''2017'de başıma gelen kayak kazası yüzünden geçirdiğim iç kanamadan sonra AB RH+ olan kan grubuma göre beslenmeye başladım. Bu gruba sahip insanlara en uygun beslenme şekli 'pesketaryenlik', bunu öğrendim. Kilo verdim. Semih de yakında pesketaryen olacak'' dedi.

PESKETARYENLER NE YER?

Pesketaryen kişiler, büyük ve küçük baş hayvanların etlerini ve kanatlı kümes hayvanlarını yemiyor. Ancak vejetaryenlerden ayrıldıkları nokta balık ve deniz ürünlerini beslenmelerine dahil etmeleri. Ayrıca tüm bitkisel gıdalar, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinleri de tüketiyorlar. (Posta)