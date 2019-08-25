MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor
25.08.2019 - 08:45

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Eliz Sakuçoğlu formunu 'pesketaryen' beslenme sayesinde koruduğunu söyledi.

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Eliz Sakuçoğlu ''2017'de başıma gelen kayak kazası yüzünden geçirdiğim iç kanamadan sonra AB RH+ olan kan grubuma göre beslenmeye başladım. Bu gruba sahip insanlara en uygun beslenme şekli 'pesketaryenlik', bunu öğrendim. Kilo verdim. Semih de yakında pesketaryen olacak'' dedi.

PESKETARYENLER NE YER?
Pesketaryen kişiler, büyük ve küçük baş hayvanların etlerini ve kanatlı kümes hayvanlarını yemiyor. Ancak vejetaryenlerden ayrıldıkları nokta balık ve deniz ürünlerini beslenmelerine dahil etmeleri. Ayrıca tüm bitkisel gıdalar, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinleri de tüketiyorlar. (Posta)

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tebrik yağmuru

Tebrik yağmuru

Baykam’dan 141’inci sergi

Baykam’dan 141’inci sergi

Gün sayıyor!

Gün sayıyor!

‘Kendim ayrıldım’

‘Kendim ayrıldım’

Sıradaki Haber