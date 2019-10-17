Ellerini bir an olsun bırakmadılar

Bu sezon 'Evlat' isimli tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Şükran Ovalı ile Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, akşam saatlerinde geldikleri AVM'den ayrılırken görüntülendi.

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasında uzun süre alışveriş yapan çift, alışveriş turları boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı.

Alışveriş sonrası vale noktasında araçlarını bekleyen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.