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17.10.2019 - 17:25 |

Ellerini bir an olsun bırakmadılar

Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu eşi Caner Erkin, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Ellerini bir an olsun bırakmadılar

Bu sezon 'Evlat' isimli tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Şükran Ovalı ile Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, akşam saatlerinde geldikleri AVM'den ayrılırken görüntülendi.

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasında uzun süre alışveriş yapan çift, alışveriş turları boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı.

Alışveriş sonrası vale noktasında araçlarını bekleyen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
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