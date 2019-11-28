Eltilerin rekabeti

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Özay’ın canlandırdığı Sultan karakterinin gösterişli ve ihtişamlı dünyasının ilk kez izleyiciyle paylaşıldığı tanıtımda, eltiler arasındaki büyük rekabet anlatılıyor.