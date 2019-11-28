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28.11.2019 - 07:50 |

Eltilerin rekabeti

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin ilk görüntüleri yayınlandı.

Eltilerin rekabeti

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Özay’ın canlandırdığı Sultan karakterinin gösterişli ve ihtişamlı dünyasının ilk kez izleyiciyle paylaşıldığı tanıtımda, eltiler arasındaki büyük rekabet anlatılıyor.

70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
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