Emel Sayın'dan yılbaşı hediyeleri

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Emel Sayın, burada kış sezonu ürünlerini inceleyerek hem kendisine hem de sevdiklerine yılbaşı hediyeleri aldı.

Alışverişini tamamladıktan sonra Masa Restaurant'a geçen ünlü şarkıcı, burada yediği yemeğin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.