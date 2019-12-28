28.12.2019 - 13:21 |
Emel Sayın'dan yılbaşı hediyeleri
Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden Emel Sayın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Emel Sayın, burada kış sezonu ürünlerini inceleyerek hem kendisine hem de sevdiklerine yılbaşı hediyeleri aldı.
Alışverişini tamamladıktan sonra Masa Restaurant'a geçen ünlü şarkıcı, burada yediği yemeğin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.
Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklamaCNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı. CEO Karakaş tasarım detaylarını anlatırken aracın marka adıyla ilgili, "Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak." ifadelerini kullandı. Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.