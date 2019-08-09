Emily Ratajkowski'nin koltuk altı fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyada yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla şaşkınlık yarattı.

Instagram hesabından koltuk altının fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki model, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Emily’nin bir takipçisi, “Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok” ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise “Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş” yorumunu yazdı.