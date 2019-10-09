Emin Eminzada: ‘Kendimle gurur duyuyorum’

Azerbaycan’ın sevilen şarkısı ‘Ayrılık’ı yorumlayan Emin Eminzada’nın hikayesi, Bakü’den Los Angeles’a uzanıyor. Türkiye’deki dinleyicilerin karşısına ilk kez geçtiğimiz şubat ayında yayınladığı ‘Treasure Me’ single’ıyla çıkan şarkıcı, yeni çalışmasını anlattı.

- Uluslararası başarı kazanan bir isimsiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz?

10 yıldır profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum ve birçok başarıya imza attım. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum.

- İtalyan tenör Robertino Loreti ile düet yaptınız. Yollarınız nasıl kesişti?

13 yaşındaydım ve kariyerimde daha ilk basamakları tırmanıyordum. O yıllarda kendisiyle aynı sahneyi paylaşma şansına nail olmuştum. O günden sonra hem profesyonel hem de ailevi olarak arkadaşlığımız başladı.

Beni Roma şehrindeki müzikal müsabakalara ve festivallere davet etti. Rusya’nın birçok şehrinde, aynı sahneyi paylaştık, düet yaptık.

- Amerika’da albüm çıkardınız. Beyonce ve Selena Gomez gibi dünya yıldızlarıyla çalışan Grammy ödüllü besteci Carla Carter ile yollarınız nasıl kesişti?

Carla Carter ile işten ziyade çok iyi arkadaşız. Hatta ABD’deki en yakın arkadaşlarımdan biri olduğunu söyleyebilirim. Bizi birleştiren değer tabii ki müzik oldu.

Kendisinin yaptığı besteden sonra Amerika’da bir single çıkardım ve Hollywood’da parçaya klip çektik. Şarkının adı ‘Behind the Curtain/Perde Arkası’.

- Türkçe şarkınızdan bahseder misiniz?

Dünyaca meşhur ‘Ayrılık’ şarkısını birçok kez canlı yayınlarda, konserlerde söylemiştim. DJ Serdar Ayyıldız’ın verdiği fikir ve yaptığı aranje sonucu parçayı future trap versiyonda dinleyicilere sunmak istedik. Hâlâ güzel yorumlar alıyorum. Azerbaycan’da da klip çektik. Video’nun yönetmenliğini ben ve Habil Kuliev üstlendi.

‘Aleyna Tilki popstar’

- Türkiye’de hangi sanatçıları beğeniyorsunuz?

Türkiye’de severek dinlediğim çok az kişi var. Klasiklerden Sezen Aksu ve Tarkan... Derya Uluğ’un da çok güzel yüzü var ve kendisine ait bir stili... Bu sanatçı için çok önemli faktörler. Edis, uluslararası seviyede... Ve çok iyi bir besteci. Aleyna Tilki de bence popstar.

- İlk Amerika’da albüm çıkardınız. Sonra neden Türkiye?

Türkiye’ye gelme nedenim, Türkçe yaptığım besteleri dinleyicilere sunmaktı. Çünkü kendi kanımdan ve kültürümden gelen müzikal melodiler... Sosyal medyadaki birçok Türk takipçimin de bu ‘motivasyon’ meselesinde büyük rolleri var. Çalışmalarıma burada devam etme kararı aldım.