Emina Jahovic beyazlar içinde

Sabah erken saatlerde AVM'ye gelen Emina Jahovic, yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hızlı bir şekilde alışverişini tamamlayan güzel şarkıcı, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlu ile birlikte sohbet edip yorgunluk kahvesi içti.

Beyazlar içindeki spor şıklığı ile göz dolduran Emina Jahovic, alışverişe çıktığı yakın dostlu ile birlikte AVM'den ayrıldı.