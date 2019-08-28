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28.08.2019 - 12:21

Emina Jahovic beyazlar içinde

Şarkılarının yanı sıra güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Emina Jahovic beyazlar içinde

Sabah erken saatlerde AVM'ye gelen Emina Jahovic, yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hızlı bir şekilde alışverişini tamamlayan güzel şarkıcı, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlu ile birlikte sohbet edip yorgunluk kahvesi içti.

Beyazlar içindeki spor şıklığı ile göz dolduran Emina Jahovic, alışverişe çıktığı yakın dostlu ile birlikte AVM'den ayrıldı.

Emina Jahovic beyazlar içinde

Sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür dilediABD'de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan haber bülteninde, sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, aldığı tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi.
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