Emina Jahovic: Boşandığıma pişman değilim

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Jahovic, "Boşandığınız için pişman mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pişman değilim. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı. Çocuklar da kabullendi durumu. İki ev fikrini çok sevdiler. Hem bizim sitede, hem de Mustafa'nın sitesinde birçok arkadaşları var. Gidip geliyorlar."

2019 yılının kendisi için çok yoğun geçtiğini söyleyen Jahovic, "Aslında zordu. Özellikle boşandıktan sonraki adaptasyon süreci kolay olmadı ama şu an eski eşimle çok güzel bir arkadaşlığımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden çok mutluyum" dedi. Jahovic, "Yeni yılda özel hayatta sürpriz gelişme olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Olabilir ama evlilik düşünmüyorum. Evlilikten yeni çıktım zaten, tekrar evlenmem çok zor görünüyor."

'2020 BENİM İÇİN KİLİT BİR SENE'

2020'den beklentilerini de anlatan Jahovic, kendi markasını geliştirmeye hazırlandığını belirterek şu sözleri söyledi: "2020 kilit bir sene. Bütün Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de 'Yaemina' markasının makyaj ürünlerini lanse edeceğiz. Yabancı yatırımcımız var. Her şeyi İtalya'da üretiyoruz. Bir yandan konserlerim var, diğer yandan çocuklar. Yoruluyorum. Bu arada Yaman'ın Türk Kayak Milli Takımı'na seçilmesi beni heyecanlandırıyor."