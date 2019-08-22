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22.08.2019 - 14:03

Emina Jahovic her daim şık

Şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Emina Jahovic her daim şık

Tek başına AVM'ye gelen Emina Jahovic, meydan katında bulunan bir restoranda ekip arkadaşları ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmeyen şarkıcı, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz doldurdu.

Emina Jahovic her daim şık

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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