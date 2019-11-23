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23.11.2019 - 13:36 |

Emine Ün: Ekranları çok özledim

Oyuncu Emine Ün, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Emine Ün: Ekranları çok özledim

Uzun süredir tiyatro sahnelerinde performans sergileyen Emine Ün, yeni oyunları 'Süt Kardeşler'in ilk oyunu için sayılı günler kaldığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde müzikallerini sahneleyeceklerini belirten Emine Ün, "Televizyonu ben de çok özledim. Bu sezon zaten güzel diziler var. Nasipse önümüzdeki sezon güzel bir proje ile ekranlarda olacağım. Sinema ve dizi teklifleri var fakat malum hem müzikal hem dizi zor olacak. Onun için bu isteğimi gelecek sezona saklıyorum" dedi.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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