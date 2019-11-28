Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den tebriklere yanıt

Onur Saylak’ın yönettiği 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolü ile New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer’e tebrik mesajları yağdı. Yurda dönen usta oyuncu, tebrik mesajlarına Twitter’dan cevap verdi.

Kutlama mesajlarının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Bilginer, “Sizlerden gelen sevinç ve gurur dolu kutlama mesajları beni çok mutlu etti. Ülke çapında uyandırdığı bu duygu ödülden çok daha değerli. Var olun. Sevgiler saygılar hepinize" ifadelerini kullandı.