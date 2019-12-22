Emrah Karaduman'a 'Dipsiz Kuyum' şoku

Müzisyen Emrah Karaduman, söz ve bestesini yapıp şarkıcı Aleyna Tilki'ye okuttuğu 'Dipsiz Kuyum' adlı eserinin, Apple'a ait müzik paylaşım sitesi iTunes'da, muhteviyatı değiştirilmiş olarak başka bir kişinin eseri olarak yayımlanması nedeniyle Apple şirketi ile davalık oldu.

Karaduman'ın avukatı Alparslan Berber, Apple Teknoloji ve şarkıyı kendisine aitmiş gibi davrandığını öne sürdüğü Tolga Karahan hakkında, "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Bürosu'na iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde tecavüzün meni, uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi talepleriyle de dava açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, telif hakları Karaduman'a ait olan eserin, sanatçının bilgisi olmadan ve kendisinden izin alınmadan, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde değiştirilerek kullanıldığı belirtildi. Eserin yayımlanmasından kaynaklanan tecavüzün meni, sözleşme yapılmış olsa istenebilecek rayiç bedelin 3 katı tutarında uğranılan zararın bedeli ile 50 bin lira manevi zararın faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesi istendi.

Karaduman tarafından sunulan dilekçede parçanın telif haklarının kendisine ait olduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ KARARI

Davayı kabul eden İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin yaptığı ilk duruşmada, beyanda bulunan davacı Emrah Karaduman'ı avukatı Alparslan Berber, davalı Apple yönünden sorumluluk söz konusu olduğunu ve diğer davalı Tolga Karahan yönünden savcılığa yaptıkları suç duyurusunun devam ettiğini belirterek, bu kişiyle ilgili adres araştırmasının devam ettiğini söyledi.

Davalı Apple Teknoloji avukatı Mutlu Yıldırım Köse ise, iTunes sisteminin müvekkili şirket tarafından işletilmediğini ve bu platformun Apple Distribution international unvanlı şirkete ait olduğunu savunarak, "Müvekkilimin huzurdaki davada taraf sıfatı yoktur. Esasa girilmeden taraf sıfatı yokluğundan davanın reddi gereklidir" diye konuştu.

Tarafların sulh ve ara buluculuk ile çözüm istemediklerini vurgulaması üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, bu davalı olarak Apple Teknoloji firmasının devamına, dosyası ayrılan Tolga Kahraman ile ilgili soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için başsavcılıktan dosyasının bir suretinin istenmesine hükmetti.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ



Soruşturma dosyası geldikten sonra dosyanın konusunda uzman üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine de karar veren mahkeme, meslek birliğinden gelen kayıtlar ve internet sitesi üzerinde inceleme yapılarak, davalı Apple'nin sorumluluğunun sunulacak raporda tartışılması, sorumlu olduğu kanaatinin oluşması halinde eserin kullanım şekli, kullanım mecrası, kullanıldığı süreye göre rayiç bedelin Türk lirası cinsinden bir kat olarak ne kadar olabileceği hususunda da bilgi alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme duruşmayı erteledi.