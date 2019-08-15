Emrah Karaduman'dan örnek proje

Narlı ve Sarıkaya köylerinde, müzik ve özellikle Dj’lik üzerine dersler veren Emrah Karaduman, kendisinin piyanoya ancak 15 yaşında dokunabildiğini ve hiçbir çocuğun imkansızlıklardan dolayı bu yaşa kadar beklemeyi hak etmediğini söyledi başarılı Dj, çocukların müzikle erken tanışmalarının hem dünyaya bakış açılarını hem dünyayı değiştirebileceğini vurguladı.

'DOĞU KÖYÜ' ÇIKTI

Mardin’de Narlı ve Sarıkaya İlkokullarında çocukların enstrümanlar ve bilgisayar dünyası ile erken tanışmaları adına müzik sınıfı açan Emrah Karaduman, bunu bir seri haline getirip adım adım tüm Türkiye’yi dolaşmayı planlıyor.

Karaduman, projenin tanıtılması adına Mardinli çocukların da katkısıyla 'East Village' (Doğu Köyü) isimli bir parça hazırladı. Projenin tanıtım videosunu yönetmen Serdar Börcan hazırladı.