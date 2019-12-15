Emre Altuğ: ‘Pop değerini kaybetmez’

Emre Altuğ, 20’nci sanat yılını yarın TİM Show Center’da vereceği konserle kutlayacak. Şarkıcıya, bu özel gecede, Efe Kışlalı, Olgun Şimşek, Levent Yüksel, Sıla ve Selami Şahin gibi isimler eşlik edecek. Altuğ’la vereceği konseri, sektörü ve ticaret hayatını konuştuk.



Sanat hayatınızın 20’nci yılı nedeniyle, TİM Show Center’da konser vereceksiniz. Hazırlıklar nasıl gidiyor?



Çok keyifli ve güzel gidiyor. Sinema Senfoni sorumlusu Hakan Ateş ve şefimiz Özgür Sevinç’le bir araya gelerek, repertuvarımızı belirledik. Sahnedeki diğer görsellerle de ilgili çalışmalarımız sürüyor, elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.



İlk yıllardan beri popülersiniz, bu kadar sevilmenin sırrı ne?



Bunu ben bilemem ama her zaman hissettiğim şey, hiçbir zaman sahte bir tavra girmediğim. Neysem öyle davrandım. Her zaman pozitif ve enerjik bir insanım. Bu sadece ekran karşısında olan bir şey değil.









20 yıl size neler kazandırdı? Keşkeleriniz oldu mu?

Her şeyden önce büyük bir tecrübe kazandırdı. Yaşadıklarım, gelgitlerim, kafa karışıklıklarım, ürettiklerim ve içinde bulunduğum projeler olabilir. Çok beğendiğim bir şarkının hiçbir şekilde kabul görmemesi ama hiç beklemediğim bir parçanın Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kült parçası olması... Bahsettiğim eser ‘Sıcak’...

Çok şey yaşadım, bunların hepsi bana bir şey öğretti.



Pop müzik geride kaldı diye söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz?



Pop, günün müziğidir. Dolayısıyla geride kalması gibi bir şey söz konusu olamaz. O günün pop şartları neyse odur yani... Pop ve rock değerini kaybetmez. Rap sevildi diye pop müzik hiçbir zaman yok olmaz.



Son dönemde oyunculuğa daha çok ağırlık veriyorsunuz. Müzik ikinci planda mı kaldı?



Evet, son dönemde oyunculuğa daha çok ağırlık verdim. Açıkçası ne yapmak istediğime karar vermek istedim. Dolayısıyla benim de eğitimim tiyatro olduğu için orayı seçtim.



20’nci yıl konserimden sonra yeni şarkılar gelecek. İkisinden birini seçme imkanım yok. Çünkü onlar, benim bacaklarım gibi...



Dizi tekliflerine sıcak bakıyor musunuz?



Dizi tekliflerine sıcak bakar gibi yapıp, biraz zora koşuyorum. Dizilerin çalışma saatleri benim diğer işlerimi yapmamı engelleyecek kadar yoğun. Öte yandan çocuklarım var. Onlara vakit ayırmadan hayatımı geçirmem söz konusu değil.



‘Evlilik düşünmüyorum’



İki çocuğunuzla çok keyifli zamanlar geçiriyorsunuz. Onların müzisyen ya da oyuncu olmasını ister misiniz?



Valla ne isterlerse onu yapsınlar.



Amaç onların sevdiği işleri yapıyor olmaları... Seçecekleri yolda yürümeleri için elimden geleni yaparım. Mesela bazı seçimleri de kendileri yapıyor. Bir gün Kuzey bana haber vermeden evimdeki boyu kadar bas gitarı alarak, müzik öğretmeniyle bir şarkı çalışmış.



Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?



Hayır. Ama bunun düşünmekle ya da düşünmemekle alakası yok. Hiç kimsenin bir konuda büyük konuşmaması gerektiğini de bu yaşıma kadar öğrendim.

Ticarette iflas ettiğiniz yazıldı. Yeniden bir işe girmeyi düşünüyor musunuz?



İflas etmedim. Bu çıkan haberlerin sebebi, benim işin başında durmamamdı. Zaten bunu biraz arkadaşlarımı ağırlamak, güzel vakit geçireceğim ve Alaçatı’ya hizmet olsun diye yapmıştım.