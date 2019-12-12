Emre Altuğ’dan ‘örnek çift’ düzeltmesi

Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Emre Altuğ, 20. Sanat yılı kutlaması için heyecanlı olduğunu dile getirirken, o akşam Sıla’nın da kendisine eşlik edeceğini müjdeledi.

Ardından Çağla Şıkel ile ayrıldıktan sonra örnek bir çift olarak hayatlarına devam ettiklerini söyleyen bir muhabirin sözlerini, "Örnek çift demeyelim de örnek anne baba dersek daha doğru olur" ifadeleriyle düzelten Emre Altuğ, "Örnek olmak için özel bir çaba sarf etmedik; sadece çocuklarımız öncelikli oldu bizim için. İnsanlar ayrıldıktan sonra görüşmek ya da arkadaş olmak zorunda değil. Lakin çocuklar olduğu sürece bazı şeyler yürümek zorunda. Biz de bunu becerebildik. Ne mutlu bize" diyerek röportajı noktaladı.