05.11.2019 - 11:16 |
Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim
Serdar Ortaç’ın 2014 yılında evlenip geçtiğimiz ağustos ayında boşandığı İrlandalı manken Chloe Louhgnan’ın, "popçu Emre Kaya ile yakınlaştığı" haberleri çıktı. Bunu duyan Serdar Ortaç'ın “Doğru mu?” diye araştırmaya başladığı iddia edildi. Dedikodular üzerine Emre Kaya’dan açıklama geldi.
Emre Kaya, “Chloe artık bekar bir kadın, ben de bekarım, görüştük de. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama aramızda bir şey olmaz, olamaz. Çünkü ben ‘yengeci’ değilim. ‘Ağabey’ dediğim kişinin eski eşine o gözle bakamam" dedi.
Chloe’nin, 'Survivor' yarışması ile tanınan Yiğit Marcus Aral ile flört ettiği söylenmiş, ama iddialar asılsız çıkmıştı. (Kaynak: Posta)