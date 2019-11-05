Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Emre Kaya, “Chloe artık bekar bir kadın, ben de bekarım, görüştük de. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama aramızda bir şey olmaz, olamaz. Çünkü ben ‘yengeci’ değilim. ‘Ağabey’ dediğim kişinin eski eşine o gözle bakamam" dedi.

Chloe’nin, 'Survivor' yarışması ile tanınan Yiğit Marcus Aral ile flört ettiği söylenmiş, ama iddialar asılsız çıkmıştı. (Kaynak: Posta)