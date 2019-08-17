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HaberlerCadde'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım'
17.08.2019 - 13:49

'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım'

Dört ay önce doğum yapan ve önceki gün havalimanında görüntülenen oyuncu Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Güzel oyuncuya bir destek de mayıs ayında ikiz kızlarını dünyaya getiren meslektaşı Pelin Akil'den geldi.

'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım'

Instagram'ın hikaye bölümünden bebeğiyle bir fotoğrafını paylaşan Pelin Akil, "Emzirdiğim süre boyunca lohusayım ben! Sütüm iyi olsun diye canımın çektiğini hem de fazlasıyla yemekten kendimi hiç alıkoymuyorum. Tüm yaşamım boyunca olduğum en fazla kilomdayım ama kendimi de hiç bu kadar sevmemiştim. Anne olmak çok güzel. Her kadın güzel. Fahriye Evcen de çok çok güzel" ifadelerini kullandı.

Emzirdiğim süre boyunca lohusayım

'Su'dan bedava elektrikOrdu’nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.
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