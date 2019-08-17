Instagram'ın hikaye bölümünden bebeğiyle bir fotoğrafını paylaşan Pelin Akil, "Emzirdiğim süre boyunca lohusayım ben! Sütüm iyi olsun diye canımın çektiğini hem de fazlasıyla yemekten kendimi hiç alıkoymuyorum. Tüm yaşamım boyunca olduğum en fazla kilomdayım ama kendimi de hiç bu kadar sevmemiştim. Anne olmak çok güzel. Her kadın güzel. Fahriye Evcen de çok çok güzel" ifadelerini kullandı.