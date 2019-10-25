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25.10.2019 - 07:50 |

En güzel akım

Jared Leto, Twitter hesabından “İyi bir şey yap, büyük ya da küçük olması fark etmez” diye çağrıda bulunan DJ Zedd’e cevap verdi.

En güzel akım

Jared Leto, Twitter hesabından “İyi bir şey yap, büyük ya da küçük olması fark etmez” diye çağrıda bulunan DJ Zedd’e cevap verdi. #GoodThingsChallenge akımına uyan müzisyen, trafik kazası geçiren iki aileye 10’ar bin dolar (toplam yaklaşık 114.9 bin TL) bağışta bulundu. Leto, ardından Cara Delevigne,
Dan Reynolds ve Drew Taggart’a meydan okudu.

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
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