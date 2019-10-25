En güzel akım

Jared Leto, Twitter hesabından “İyi bir şey yap, büyük ya da küçük olması fark etmez” diye çağrıda bulunan DJ Zedd’e cevap verdi. #GoodThingsChallenge akımına uyan müzisyen, trafik kazası geçiren iki aileye 10’ar bin dolar (toplam yaklaşık 114.9 bin TL) bağışta bulundu. Leto, ardından Cara Delevigne,

Dan Reynolds ve Drew Taggart’a meydan okudu.