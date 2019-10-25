25.10.2019 - 07:50 |
En güzel akım
Jared Leto, Twitter hesabından “İyi bir şey yap, büyük ya da küçük olması fark etmez” diye çağrıda bulunan DJ Zedd’e cevap verdi.
Jared Leto, Twitter hesabından “İyi bir şey yap, büyük ya da küçük olması fark etmez” diye çağrıda bulunan DJ Zedd’e cevap verdi. #GoodThingsChallenge akımına uyan müzisyen, trafik kazası geçiren iki aileye 10’ar bin dolar (toplam yaklaşık 114.9 bin TL) bağışta bulundu. Leto, ardından Cara Delevigne,
Dan Reynolds ve Drew Taggart’a meydan okudu.