23.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
En iyi sesi arıyor
Emrah, Bebek’te objektiflere takıldı
Emrah, Bebek’te objektiflere takıldı. Tribute albüm hazırlığında olan şarkıcı, “Parçalarınızı okumasını istediğiniz birileri var mı?” sorusuna, “Öyle bir tespitim yok ama eserlerimi değer verecek ve en iyi şekilde seslendirecek sesler olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor” yanıtını verdi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.