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23.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

En iyi sesi arıyor

Emrah, Bebek’te objektiflere takıldı

En iyi sesi arıyor

Emrah, Bebek’te objektiflere takıldı. Tribute albüm hazırlığında olan şarkıcı, “Parçalarınızı okumasını istediğiniz birileri var mı?” sorusuna, “Öyle bir tespitim yok ama eserlerimi değer verecek ve en iyi şekilde seslendirecek sesler olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor” yanıtını verdi.

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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