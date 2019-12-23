En iyi sesi arıyor

Emrah, Bebek’te objektiflere takıldı. Tribute albüm hazırlığında olan şarkıcı, “Parçalarınızı okumasını istediğiniz birileri var mı?” sorusuna, “Öyle bir tespitim yok ama eserlerimi değer verecek ve en iyi şekilde seslendirecek sesler olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor” yanıtını verdi.



