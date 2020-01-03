‘En İyiler’ belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki 2019 TOSFED Gala Gecesi, Emek Sahnesi’nde gerçekleşti. Otomobil sporlarının 2019 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ile takımların ödüllerinin dağıtıldığı törene; spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Sporcu ve takımlara ödüllerini, Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Başkanı Dr. Bülent Katkak ile TOSFED Yönetim Kurulu Üyeleri takdim etti.