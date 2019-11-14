En seksi o oldu!

John Legend, People dergisi tarafından 2019 yılının ‘Yaşayan En Seksi Adamı’ ilan edildi. Gururlu olduğunu söyleyen sanatçı, espriyle karışık derginin kararını sorgulayıp, “İşte şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek” dedi. Eşi Chrissy Teigen ise, Twitter hesabından yazdığı, “Yaşayan En Seksi Erkek, az önce bana bir sandviç hazırladı” sözleriyle, takipçilerini güldürdü.