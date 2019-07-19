19.07.2019 - 08:00
‘En zor iş annelik'
Jessica Alba, anneliğin en zor iş olduğunu söyledi.
Üç kızı olan oyuncu, ebeveynliğin kendisine ‘sürekli hazır’ durumda bulunmayı öğrettiğini belirterek “Aynı anda birkaç görevi yerine getirmeyi ve yaratıcılığı öğreniyorsunuz” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.