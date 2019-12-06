‘Ender yapılan bir yapım’

Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu’nun başrolünü paylaştığı ‘Güzelliğin Portresi’ filminin basın toplantısı Swissotel The Bosphorus da gerçekleştirildi. Sokullu, “Ülkemizde ender yapılan ama sık görmeyi arzu ettiğim bir yapım. Gerilim projesi ama içinde psikolojik ve polisiye türünü de barındırıyor” dedi.