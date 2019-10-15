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15.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Engelli öğrenciler için tek yürek!

Tullia Jewels markasının kurucularından Hande Yılmaz, engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak adına, önemli bir projeye imza attı.

Engelli öğrenciler için tek yürek!

Tullia Jewels markasının kurucularından Hande Yılmaz, engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak adına, önemli bir projeye imza attı. İş insanı, Sitare Kalyoncuoğlu’nun katkılarıyla, yönetim kurulunda olduğu Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adına, 19 Ekim’de Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde düzenlenecek bir alışveriş festivali hazırladı. Yılmaz, “Her şeyin başı eğitim diyerek çıktığımız yolda, gençlerimize daha konforlu ve yüzünün güldüğü şartlar sunmayı hedefliyoruz” diyerek, duygularını ifade etti.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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