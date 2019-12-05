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05.12.2019 - 07:50 |

Engelsiz maç

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir organizasyona imza attı.

Engelsiz maç

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir organizasyona imza attı. Ukko Pharma’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Pendikspor ampute futbol takımı, eski futbolcularla ünlü sanatçılar arasında halı saha maçı yaptı. Erman Toroğlu’nun hakem olduğu maçın devre arası ise Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu renk kattı.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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