Engelsiz maç

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir organizasyona imza attı. Ukko Pharma’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Pendikspor ampute futbol takımı, eski futbolcularla ünlü sanatçılar arasında halı saha maçı yaptı. Erman Toroğlu’nun hakem olduğu maçın devre arası ise Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu renk kattı.