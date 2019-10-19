Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti

Engin Akyürek, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

KARDEŞİNE DÜĞÜN JESTİ YAPTI

Yakışıklı oyuncu, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı, gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Akyürek'in eğlenceli anları sosyal medyaya yansıdı.

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Akyürek'in pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. Oyuncunun bu hali, "Ailemizin starı Engin" dedirtti.

