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19.10.2019 - 10:43 |

Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti

Oyunculuğunun yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz gün evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı.

Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti

Engin Akyürek, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

KARDEŞİNE DÜĞÜN JESTİ YAPTI
Yakışıklı oyuncu, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı, gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Akyürek'in eğlenceli anları sosyal medyaya yansıdı.

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Akyürek'in pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. Oyuncunun bu hali, "Ailemizin starı Engin" dedirtti.

Engin Akyürekten kardeşine düğün jesti

Engin Akyürekten kardeşine düğün jesti

    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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