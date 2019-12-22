22.12.2019 - 10:24 | | EMRAH AKÇAAY
Engin Altan Düzyatan: Daha teklif gelmedi
‘Christmas Market Four Seasons Bosphorus’ etkinliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Christmas Market’ açılışına ünlüler akın etti. Geceye katılanlar arasında Engin Altan Düzyatan da vardı. Yakışıklı oyuncu ‘Kuruluş Osman’ dizisine katılacağı iddialarına yanıt verdi.
Geceye yalnız katılan Engin Altan Düzyatan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Atv ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Osman Gazi’ karakterine hayat veren Burak Özçivit’e ve diziye övgüler yağdıran Engin Altan Düzyatan, "Burak Bey ve ekibi çok başarılı. Burak da çok güzel oynuyor” dedi.
'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğinde olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki haberlerin hatırlatıldığı Düzyatan, "Daha gelen bir teklif yok" diye konuştu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.