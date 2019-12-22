Engin Altan Düzyatan: Daha teklif gelmedi

Geceye yalnız katılan Engin Altan Düzyatan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Atv ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Osman Gazi’ karakterine hayat veren Burak Özçivit’e ve diziye övgüler yağdıran Engin Altan Düzyatan, "Burak Bey ve ekibi çok başarılı. Burak da çok güzel oynuyor” dedi.

'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğinde olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki haberlerin hatırlatıldığı Düzyatan, "Daha gelen bir teklif yok" diye konuştu.