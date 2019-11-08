Engin Altan Düzyatan: En önemlisi eşimin beğenmesi!

Geçtiğimiz akşam 'Recep İvedik 6' filminin galasına katılan Engin Altan Düzyatan, imajına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yeni haline alışılmaya başlandığını söyleyen oyuncu, "Siz de yakında alışırsınız. Ancak en önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi" dedi.