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08.11.2019 - 17:13 |

Engin Altan Düzyatan: En önemlisi eşimin beğenmesi!

Beş yıl boyunca 'Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan ve rolüne uygun olarak saç ve sakalını yıllarca kesmeyen Engin Altan Düzyatan, dizi bitir bitmez imaj değiştirdi.

Engin Altan Düzyatan: En önemlisi eşimin beğenmesi!

Geçtiğimiz akşam 'Recep İvedik 6' filminin galasına katılan Engin Altan Düzyatan, imajına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yeni haline alışılmaya başlandığını söyleyen oyuncu, "Siz de yakında alışırsınız. Ancak en önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi" dedi.

Engin Altan Düzyatan: En önemlisi eşimin beğenmesi

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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