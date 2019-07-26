Engin Altan Düzyatan: Kendimi çok sert eleştiririm



TRT 1'deki 'Diriliş Ertuğrul'da 5 yıl oynadıktan sonra 'Kurşun' dizisinde bir savcıyı canlandıracak olan Engin Altan Düzyatan, Hello Dergisi'ne konuştu.

'Kendimi izlerken çok sert eleştiririm. Gelişmenin yolu da buradan geçiyor. Çünkü oyunculukta her zaman daha fazlası ve iyisi var.''

''Eşimi tanıdıktan sonra ona aşık oldum. Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik.''

''Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz.''

''Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum.''

2014'te evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin 2 çocuğu var.