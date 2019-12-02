Engin Altan Düzyatan'dan zarif kutlama: İyi ki doğmuşun bir tanem

2014 yılında dünya evine giren çiftin mutlu evlilikleri sürüyor. Yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Düzyatan çifti, mutlu pozlarıyla dudak ısırtıyor.

Bugün 31 yaşına basan Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü eşi, sosyal medya hesabından kutladı. Engin Altan, yayınladığı fotoğrafa "İyi ki doğmuşsun bir tanem, iyi ki birbirimizi tanımış, iyi ki aşık olmuş, iyi ki tamamlanıp eş olmuş, iyi ki ebeveyn olmuşuz birlikte, iyi ki varsın..." notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin " Evde son sözü kim söylüyor?" sorusuna Düzyatan, "Ben söylüyorum, tabi hayatım" diyerek cevap vermişti.