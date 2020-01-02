Geleceğin müzik dahileri Narlıdere’de yetişiyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i iyi tanırım.

Kafasına bir konuyu taktığında, mutlaka yerine getirir.

İnşaat mühendisi Engin, kentine nasıl bir yenilik katacağını iyi bilir.

Önce, ilçesini denizle buluşturma projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Ardından da Narlıdere’nin diğer eksiklerini gidermek için harıl harıl çalışmaya başladı.

Bunlardan biri de senfoni orkestrasını kurmaktı ve hayaline kavuştu Engin.



2019’un son günlerinde konserden bir gün önce beni aradı Başkan Engin, “Ağabey, yarınki etkinliğe mutlaka bekliyorum” dedi.

Ben de ertesi akşam Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ne doğru yola koyuldum.



Etkinlik saat 20.00’de başlayacaktı.

Ancak salon iki saat öncesinde dolmuştu.

Çocuklar, veliler heyecan içinde programın başlamasını bekliyordu.



İki aylık bir provanın ardından böylesine bir konserin hayata geçmesi önemliydi.

Bu da gösteriyor ki, çocuklarımız birer dahi.

Verilen görevi kısa sürede en iyi şekilde icra edebiliyordu.

Hepsi, şef Kartal Akıncı’nın gözlerinin içine bakıyordu, gelecek komut için...



80 kişilik dev orkestra yaklaşık iki saat süren konserde, izleyenleri büyüledi!

Doyamamıştık çocuklara, ardı ardına yeniden sahneye davet edildi...

Hele sekiz yaşındaki Kaan Demir Demiray’ın bir iki eserde orkestrayı yönetmesini görmenizi isterdim.

Küçücük cüssesiyle büyük iş başardı Kaan, alnından öpüyorum.



Ya konuk minik piyanistler Deniz Acar ve Nehir Özzengin’e ne demeli.

Piyano başında kendilerinden geçtiler adeta, geleceğin Güher&Süher Pekinel’i, Gülsin Onay’ı, İdil Biret’i ve Fazıl Say’ı olarak gösterildiler salondaki izleyiciler tarafından...



Başkan Engin, böyle bir çalışmayı yaşama geçirdiği için çok mutluydu.

Çocuklarla gurur duyduğunu belirtti, “Narlıdere’yi kültürün ve sanatın başkenti yapmak hayaliyle yola çıktık. Gördüğünüz gibi salon doldu. Yani küçük geldi. Bundan sonraki konserimizi Ahmed Adnan Saygun’da yapmak istiyoruz. Tüm İzmirliler çocuklarımızı tanımalı. Nasıl bir değer yarattığımızı görmeli. Belki ileride İzmir dışında konserler vereceğiz. Çocuklarımızı tüm ülke tanısın, bilsin istiyoruz” dedi.



Senfoni orkestrasının Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi’nden sonra kurulan ikinci orkestra olduğunu duyduğumda da daha da mutlu oldum.

Ege’nin incisi İzmir’in Narlıdere Belediyesi, büyük bir iş başarmıştı.

Yani, Narlıdere Belediyesi, 2019’un son günlerine damgasını vurdu.

Başta Başkan Ali Engin olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bravo sizlere...