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27.07.2019 - 09:38

‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

Atv dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci, sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtladı.

‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

9.5 ay önce oğulları Can'ı kucağına alan Beyza Şekerci'nin gülen yüzü ve pozitifliği takipçilerinin dikkatini çekti. Şekerci, "Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsun?" diye soran takipçisine şöyle cevap verdi:
"Sahip olduklarımı, hayatımı, hayallerimi seviyorum. Gücümü oradan alıyorum. Negatifliği sevmem, olumsuz düşünen ve enerjimi aşağı çeken herkesten ve her şeyden kaçarım."

"HAMİLEYKEN 12 KİLO ALDIM"
Şekerci, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna, "Hayır, aksine her gün yenilenerek, katlanarak yaşanır aşk" yanıtını verdi. Güzel oyuncu, eşinin en çok hangi özelliğine aşık olduğunu merak eden bir hayranına da şu karşılığı verdi:
"Zor soru, sabaha kadar sayarım ama ilk hamlede söylersem, kocaman yüreğine, kalbine çok aşığım."

52 kilo ile hamile kaldığını ve bu süreçte 12 kilo aldığını söyleyen Beyza Şekerci, şu an 55 kilo olduğunu belirtti. (Sabah)

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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