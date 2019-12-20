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20.12.2019 - 13:31 |

Enis Arıkan: Bir yere kımıldayamıyorum

Oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Enis Arıkan: Bir yere kımıldayamıyorum

'Alice' müzikali provaları için erken saatte AVM'ye gelen Enis Arıkan, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başarılı oyuncu, provası olmasına rağmen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıl öncesinde yoğun bir tempoda çalışacağını söyleyen Arıkan, "Bildiğiniz gibi yarışma programımız başlıyor, 'Jet Sosyete' devam ediyor ve 'Alice' derken anlayacağınız bir yere kımıldayamıyorum. Bu sene evde ailemle birlikte yeni yılı karşılayacağım" açıklamasında bulundu.

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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