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04.12.2019 - 08:01 |

Enis Arıkan: Taş atmadım geyik yaptım

Son dönemin popüler oyuncularından Enis Arıkan, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'de izleyici ile buluşan 'Sertab'ın Müzikali'ne katıldı.

Enis Arıkan: Taş atmadım geyik yaptım

Müzikale Sertab Erener’in davetlisi olarak geldiğini söyleyen Arıkan, "Geçtiğimiz sene 'O Ses Türkiye’de şarkısını söylediğimde beni tanımıyordu. Sonradan izlemiş ve çok beğenmiş, sağolsun davet etti. Ben de kırmadım geldim" dedi. 

Geçtiğimiz günlerde Can Yaman’ın, "Başrol oyuncusunun libidosu yüksel olmamalı" açıklamasının üzerine sosyal medya hesabından Can Yaman’a gönderme yaparak "Libidosu olmayan tweet atmasın!" yazan Arıkan, "Kendisine taş atmadım. Sadece geyik yaptım" diyerek konuyu kapattı. MESUT YILMAZ

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