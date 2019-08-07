Enis Arıkan ve Jennifer Lopez aynı karede!

Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, çarşamba gecesi Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı.

Konser için İstanbul'dan gelen oyuncu Enis Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabının 'hikaye' bölümünde paylaştı. Otelin restoranında yemek yerken Jennifer Lopez'in geldiğini fark eden Enis Arıkan, o anı telefonuyla kaydetti.

'NE YAPACAĞIMI ASLA BİLEMİYORUM'

Video paylaşımında "Şu an Jennifer geliyor, yemek yediğim yere. Şaka değil, şu an restorana geliyor. Ne yapacağımı asla bilemiyorum. Gizli çekim yaparsam güvenlik ne yapar, telefonumu alıp atar mı bilemiyorum" diyen Enis Arıkan, ardından şarkıcının görüntüsünü çekti.

Enis Arıkan'ın arkasından geçtiği görülen Jennifer Lopez, videoya makyajsız doğal haliyle yansıyor. Jennifer Lopez'in kızı Emme Anthony'nin elini tuttuğu, arkasından ise korumalarının geldiği görülüyor. DHA







