Enis Arıkan: Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Enis Arıkan, "Sosyal medya hesaplarıma bakamıyorum. Atılan mesajları görünce çok üzüldüm. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor, neden böyle tepki verdiler ben de anlamadım" dedi.

Geçtiğimiz sene TV8'de ekrana gelen 'Jet Sosyete' dizisinin artık dijital ortamda yayınlanacağını dile getiren ünlü oyuncu, "Böyle olması herkes için daha iyi oldu. Kendimize daha iyi vakit ayıracağız. Dizimiz bu sezon 22 bölüm yayınlanacak" şeklinde konuştu.