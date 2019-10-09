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09.10.2019 - 16:46 |

Enis Arıkan: Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Enis Arıkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği AVM’de kışlık alışverişe çıkan oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte oynadığı reklam filmden aldığı ücret ile ilgili gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Enis Arıkan: Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Enis Arıkan, "Sosyal medya hesaplarıma bakamıyorum. Atılan mesajları görünce çok üzüldüm. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor, neden böyle tepki verdiler ben de anlamadım" dedi.

Geçtiğimiz sene TV8'de ekrana gelen 'Jet Sosyete' dizisinin artık dijital ortamda yayınlanacağını dile getiren ünlü oyuncu, "Böyle olması herkes için daha iyi oldu. Kendimize daha iyi vakit ayıracağız. Dizimiz bu sezon 22 bölüm yayınlanacak" şeklinde konuştu.

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