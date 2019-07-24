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24.07.2019 - 12:31

Enis Arıkan'a yoğun ilgi

Oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Enis Arıkan'a yoğun ilgi

Yaz aylarını tamamen tatil yaparak geçirdiğini söyleyen Enis Arıkan, tatil dönüşü soluğu arkadaşlarının yanında aldı.

Yakın arkadaşları ile birlikte AVM'de meydan katında bulunan bir restoranda buluşan oyuncu, bir süre yürümekte zorluk çekti. Sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Arıkan, uzun bir süre sevenlerine vakit ayırdı. Ünlü oyuncu, yanına gelenlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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