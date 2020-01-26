Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

Posta'nın haberine göre; Erdal Beşikçioğlu'nun Mustafa Uslu'ya dava açtığı yönünde çıkan haberlere Mustafa Uslu'dan yanıt geldi. Sahibi olduğu Dijital Sanatlar Yapımevi aracılığıyla açıklama yapan Uslu, böyle bir durum olmadığını duyurdu.

MUSTAFA USLU İDDİALARA YANIT VERDİ

Geçen yıl vizyona giren 'Çiçero' filminin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun Dijital Sanatlar Yapımevi’ne icra takibi başlattığı yönünde,internet sitelerinde yer alan icra takibi, ihtarname, herhangi bir hukuki başvuru veya bugüne kadar şirketimize ulaşan bir tebliğ bulunmamaktadır.

Kaldı ki; 'Çiçero' filmiyle ilgili şirketimiz tarafından Erdal Beşikçioğlu ve ajansına, oyunculuk bedeli olarak 08.06.2018 tarihli, 024548 no’lu, 'Erdal Beşikçioğlu oyunculuk bedeli’ açıklamalı faturaya istinaden vergileri dahil olmak üzere 14.02.2018-07.09.2018 tarihleri arasında ödemeler yapılmış olup, ayrıca kendisine herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır.

Ayrıca habere konu olan diğer hususlarla ilgili olarak;

Sayın Muhterem Nur tarafından Müslüm filmiyle ilgili açılan herhangi bir davada taraf olmadığımız gibi savcılık da kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermiştir.

Ayla filminin kahramanı rahmetli Süleyman Dilbirliği’nin kızının firmamız için talep ettiği kovuşturma talebi Kasım 2016 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı’nca reddedilmiştir.

Çiçero filmi için İlyas Bazna’nın kızları tarafından açılan davaya; Dijital Sanatlar Yapımevi olarak Anayasa’nın “Fikir ve Sanat Hürriyeti” başlıklı 27. maddesi ve “Sanat ve Sanatçının Korunması” başlıklı 64. maddesine dayanarak yaptığımız itiraz kabul edilmiş, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Naim filmimizle ilgili merhumun kızlarının babalarının manevi değerlerinin zedelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir talepleri de; Türk mahkemeleri tarafından, merhum Naim Süleymanoğlu’nun maneviyatına zarar verecek herhangi bir suç ve suç unsuru oluşmadığından reddedilmiştir.