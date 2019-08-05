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05.08.2019 - 14:57

Erdal Özyağcılar'a sürpriz doğum günü

Bodrum’da tatil yapan Erdal Özyağcılar’a ailesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. 71 yaşına giren usta oyuncu, hayattaki en büyük hediyesinin torunları olduğunu söyledi.

Erdal Özyağcılar'a sürpriz doğum günü

Erdal Özyağcılar, ailesi ile birlikte Bodrum Gündoğan’da bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası Özyağcılar’ın eşi ve kızları, usta oyuncaya sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Özyağcılar, bir anda karşısında doğum günü pastasını görünce şoke oldu. 71 yaşına giren Özyağcılar, yılların nasıl geçtiğini bilmediğini belirterek, “Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Yeni yaşım, yeni güzellikler getirsin. Yaşamak ileriye dönük bir olaydır. Hep ileriye dönük planların olması lazım. İleriye dönük heyecanın olursa hiçbir zaman yaşlanmazsın. Doğum günü mumlarını üflediğimde oğlum, torunlarım ve eşim için iyi dileklerde bulundum. Hayattaki en büyük hediyem iki torunum” dedi.

Erdal Özyağcılara sürpriz doğum günü

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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