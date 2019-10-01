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01.10.2019 - 18:13 |

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

2018 yılında ilki gerçekleştirilen 'Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın" bu yıl 2.’si gerçekleştiriliyor.

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

 

Golfçülerin gösterdiği yoğun ilgi ile 04 -06 Ekim 2019 tarihleri arasında 3 gün olarak gerçekleştirilen organizasyon; 4 Ekim Cuma günü yetişkinler ve juniorların katılımıyla start alacak.

Kulübümüzün Başkanı, Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı ve ülkemizde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Sayın Erdoğan Demirören adına düzenlenen bu anlamlı turnuvada iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Pazar günü 10:00'da balayacak turnuva , 17:00'da gerçekleşek ödül töreni ile son bulacak.

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

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