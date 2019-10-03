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03.10.2019 - 07:50 |

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

İlki 2018’de gerçekleştirilen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Geçtiğimiz yıl golfçülerden yoğun ilgi gören organizasyon, üç gün sürecek. Yarın ‘Yetişkinler’ ve ‘Juniorlar’ın katılımıyla başlayacak olan turnuva, çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Kemer Country Golf Başkanı, Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı, ayrıca ülkemizde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Erdoğan Demirören adına düzenlenen bu anlamlı turnuvada, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer alacak. Etkinlik, pazar akşamı gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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