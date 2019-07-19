19.07.2019 - 08:00
Ergi’den ‘Beyaz Gece’
Koleksiyoner Gül Ergi, yarın akşam Bodrum’un en güzel koylarından Mesa Bodrum Demirbükü’ndeki özel bir geceye ev sahipliği yapacak.
Türk iş dünyasının önemli isimlerinin katılacağı ‘Beyaz Gece’de, CEO’lar sahne performansıyla organizasyona renk katacak. ‘CEO Band/CEO’lar Sahnede’ konseri, konuklara müzik ziyafeti sunacak.ko
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.