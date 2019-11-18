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18.11.2019 - 17:18 |

Erhan Çelik'ten duygusal paylaşım

Haber sunucusu Erhan Çelik 1,5 ay önce evlendiği doktor Özlem Gültekin'le aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Erhan Çelik'ten duygusal paylaşım

Erhan Çelik, doktor Özlem Gültekin ile evlendiği haberini geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından"Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet" notuyla duyurmuştu. Erhan Çelik'ten, dünyaevine girdikten 1,5 ay sonra eşi Özlem Gültekin'le aşk pozu geldi.

Ünlü sunucu, eşine sarıldığı siyah-beyaz fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından kelebek emojisiyle paylaştı. Özlem Gültekin de aynı pozu sosyal medya hesabından "Huzur" notuyla yayınladı.

Erhan Çelikten duygusal paylaşım

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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